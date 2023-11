Daca esti in cautarea unui loc de munca stabil, cu un salariu atractiv si beneficii pe masura,atunci, Saint-Gobain Rigips are oportunitatea potrivita pentru tine.Pe data de 7 decembrie, incepand cu ora 9:00, Saint-Gobain te asteapta la Ziua Portilor Deschise orgianizata la noua Fabrica de Placi de Gips-Carton, situata pe strada Trascaului nr.2, in Turda.Vei avea oportunitatea de a interactiona cu echipa fabricii si de a afla mai multe despre mediul de lucru la Saint-Gobain Rigips. In cadrul ... citeste toata stirea