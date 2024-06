Descoperire cumplita intr-o parcare din Oradea. Localnicii au fost alertati de mirosul greu din zona si au chemat Politia

Descoperire socanta in Bihor. Trupul unei femei a fost gasit intr-o valiza acoperita cu nisip. Atentie, urmeaza detalii care va pot afecta emotional!Politistii au dat de cadavrul unei femei care era ascuns intr-o remorca. Pe o alta femeie au gasit-o sechestrata in blocul din apropiere. Era infometata si plina de rani, dar inca in viata. Din primele date, exista suspiciunea ca cele doua, care ar fi surori, au fost victime ale proxenetilor.Alarma a fost data marti dimineata, cand cadavrul unei ... citește toată știrea