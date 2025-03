Descoperire importanta intr-o biserica de lemn veche de doua secole dintr-o comuna din Cluj. "Absolut remarcabil"

O marturie a existentei camasii cu ciupag si a zadiei cu trup vanat in Campia Transilvaniei a fost descoperita in picturile dintr-o biserica din comuna Mociu.Saptamana trecuta o echipa de etnologi de la Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj a gasit in biserica de lemn din satul Criseni, din comuna Mociu, datata 1791 - are o vechime, deci, de 231 de ani -, o pictura murala, in pronaos, reprezentand "pilda celor zece fecioare", unde fecioarele nebune sunt imbracate ... citește toată știrea