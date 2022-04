Cadavrul unui barbat, a fost descoperit, joi, in jurul orei 15:15, in localitatea Negreni. Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au fost sesizati prin intermediul unui apel la 112 despre faptul ca a fost gasit cadavrul unei persoane.La locul indicat, politistii au identificat cadavrul unui barbat in varsta de 53 de ani, din comuna ... citeste toata stirea