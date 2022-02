Descoperire macabra! Trei persoane, prinse in trafic transportand un cadavru infasurat intr-un covor. Politistii au ramas socati

Trei persoane au fost surprinse de politistii din Voluntari in timp ce transportau spre Ialomita cadavrul unei femei de 93 de ani. Cercetarile au scos la iveala ca batrana decedase in Bucuresti, iar rudele ei, adica cele trei persoane, au decis sa o duca acasa pentru a o inmormanta, potrivit Inspectoratului de Politie Ilfov.Agentii au fost sesizati in jurul orei 20.30 de un barbat care i-a anuntat ca a vazut trei persoane care urcau intr-o masina un cadavru infasurat intr-un covor. Dupa ce ar ... citeste toata stirea