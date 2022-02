Descoperire spectaculoasa a cercetatorilor clujeni, de 33 milioane de ani vechime. Vezi ce au descoperit specialistii UBB - FOTO

O echipa de cercetatori romani de la Universitatea Babes-Bolyai a descoperit cea mai veche fosila a unui biban de mare din Europa. Fosila se afla in prezent in colectia Muzeului de Paleontologie-Stratigrafie al UBB din Cluj-Napoca.Specia Dicentrarchus oligocenicus, veche de aproximativ 33 milioane de ani, din Oligocen, a fost prezentata in luna ianuarie 2022 in revista stiintifica "Historical Biology". Ea a fost descoperita in judetul Vrancea, pe valea paraului Coza, de catre Marian Bordeianu. ... citeste toata stirea