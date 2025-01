Descoperire stiintifica importanta a cercetatorilor de la UBB Cluj. Putem auzi folosind o zona a creierului dedicata mirosului

Un articol publicat recent in prestigioasa revista Nature Communications dezvaluie o descoperire remarcabila legata de modul in care creierul uman proceseaza informatiile senzoriale. Studiul, realizat de un grup international de cercetatori si avandu-l ca autor principal pe dr. Raul Muresan de la Universitatea Babes-Bolyai (UBB), arata ca o zona din creier implicata in formarea mirosului joaca un rol esential si in procesarea sunetelor, ajutand astfel la adaptarea rapida la schimbarile din ... citește toată știrea