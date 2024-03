Descoperire tragica in Gherla. Un barbat a fost gasit fara suflare in propria casa, dupa ce nu mai fusese vazut de cateva zile

Un barbat a fost gasit decedat in apartamentul in care locuia, in Gherla.Potrivit vecinilor barbatul, care avea aproximativ 70 de ani, locuia singur intr-un apartament de la etajul 3 al unui bloc de pe strada Victoriei din municipiu, informeaza gherlainfo.roBarbatul nu mai fusese vazut de cateva zile si nu raspundea nici la usa. Autoritatile au fost ... citește toată știrea