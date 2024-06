Descoperire tragica la Cluj. Un barbat a fost gasit fara suflare langa o stana/Politistii cerceteaza cazul

Descoperire macabra in comuna Cornesti, judetul Cluj. Un barbat a fost gasit spanzurat langa o stana.Politia continua cercetarile sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa."La data de 9 iunie, in jurul orei 20.05, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au fost sesizati despre faptul ca un barbat de 48 de ani a fost gasit decedat in zona unei stane, din comuna Cornesti.Din primele cercetari ... citește toată știrea