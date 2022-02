Desi ar scadea preturile in imobiliare, Boc nu da drumul santierelor de blocuri BLOCATE, pentru ca apara calitatea vietii clujenilor

Primarul Emil Boc a spus ca nu poate da drumul santierelor de blocuri care asteapta, pentru a scadea pretul locuintelor in Cluj-Napoca."Aici este un joc al economiei de piata. Cand este cerere, este si oferta. Daca foarte multi oameni doresc sa vina la Cluj, evident ca si cererea este foarte mare. Important este ca noi sa nu distrugem calitatea vietii. La asta am tinut foarte mult si voi tine in continuare, ca aici la Cluj sa se traiasca cel mai bine cu putinta din Romania, raportat la UE.In ... citeste toata stirea