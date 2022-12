Desi recunoaste ca nu i-a trecut supararea Schengen, primarul Emil Boc spune public ca, de fapt, a salvat cladirea BCR, cumparata recent de Primarie cu 5,8 milioane de euro, din mana austriecilor: "E o investitie care ramane in patrimoniul Primariei, la n

Primarul Emil Boc a spus public ca se simte in conutinuare umilit si ca nu i-a trecut supararea generata de decizia Austriei de a votat impotriva primirii Romaniei in spatiul Schengen. El a tinut sa clarifice si pozitia sa legata de decizia recenta a Primariei de a cumpara de la BCR o cladire din centrul Clujului cu 5,8 milioane de euro.EsNu am fost la sedinta de Consiliu Local. Am vazut o interventie a unui consilier de la USR, domnule, de ce cumparati o cladire de la austrieci. Daca Daca nu ... citeste toata stirea