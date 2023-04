Justitia a acordat despagubiri in valoare de 300.000 de euro unui pacient care a fost operat cu succes, dar a murit in urma infectiilor nosocomiale.Deniar Bali a fost operat de profesorul Stefan Florian, dar apoi a murit in urma septicemiei generalizata provocata de bacteriile de pe sectia de Terapie Intensiva. Sentinta nu este definitiva.Dupa 6 ani de lupte in instante, pentru prima data in istoria Clujului medical, o familie castiga 300.000 de euro despagubiri pentru ca o ruda apropiata a ... citeste toata stirea