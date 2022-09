Detalii despre sinuciderea tinerei eleve de la Cluj! Fiul primarului spune ca nu avea o relatie cu fiica preotului

Cristi Tomoiaga, fiul primarului din Moisei, spune ca nu avea o relatie cu eleva din Cluj, care s-a sinucis zilele trecute, in cartierul Zorilor.Maria Tomoiaga, tanara de 18 ani din judetul Maramures, care s-a aruncat pe 6 septembrie de la etajul 12 al unui bloc din Cluj-Napoca este fiica unui preot."Dragi prieteni, va multumesc pentru mesajele prin care mi-ati transmis ca nu credeti minciunile care s-au propagat in spatiul public despre mine, in legatura cu tragicul eveniment care a indoliat ... citeste toata stirea