Detalii din dosarul fostei ministre a Sanatatii condamnata la Cluj pentru luare de mita: banii erau pentru campania electorala, voia sa candideze. Instanta: "coruptia din sistemul de sanatate din Romania este o realitate incontestabila"

Fosta ministra a Sanatatii Sorina Pintea a fost condamnata vineri la Cluj la ani de inchisoare pentru luare de mita, cu executare.Instanta si-a motivat decizia, care a fost consultata de actualdecluj.ro.Prin rechizitoriul DNA inregistrat la Cluj inca din 17 februarie 2021 s-a dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei Sorina Pintea, sub aspectul infractiunii de luare de mita. In actul de sesizare a instantei, in fapt, s-a retinut, in esenta, ca Pintea in calitate de