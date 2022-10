Detalii in cazul bebelusilor nou-nascuti decedati la neonatologie la spitalul judetean din Cluj, institutia spitaliceasca vine cu precizari azi si sustine ca dintre cele doua decese inregistrate in septembrie in spital, la nou-nascuti, doar in cazul unuia a fost identificata o infectie intraspitaliceasca.Redam mai jos comunicatul Spitalului Judetean de Urgenta din Cluj:In urma vehicularii in spatiul public a unor informatii lipsite de fundament real cu privire la decesul a 4 nou-nascuti in ... citeste toata stirea