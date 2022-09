Detalii in socantul caz al furtului de cupru din Cluj, cu prejudiciu de sute de mii de euro: containerul in care se afla cuprul pudra a fost golit cu pastrarea sigiliului intact, iar marfa a fost furata cu motostivuitorul, noaptea.Faptele s-au petrecut in august, iar unul dintre inculpati e chiar soferul camionului. Astfel, in 17 august soferul s-a prezentat cu capul tractor la sediul firmei angajatoare pentru a prelua semiremorca apartinand persoanei vatamate, in care era incarcata ... citeste toata stirea