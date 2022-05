Detalii SOCANTE despre crima care a uimit Clujul. Bone Ferenc a recunoscut ca si-a ucis iubita si a dat detalii abominabile

Bone Ferenc, suspectul in cazul uciderii femeii disparute din Cluj-Napoca, adus in catuse la Cluj, si-ar fi recunoscut fapta. Individul ar fi sugrumat-o pe tanara din cauza invidiei. Era gelos pentru ca femeia avea multe activitati sociale, in timp ce el nu.Reamintim ca Bone Ferenc, barbatul de 43 de ani care este principalul suspect in cazul uciderii tinerei de 31 de ani disparuta in 23 mai din Cluj, a fost prins joi seara la Oradea si adus de urgenta la Cluj. Cadavrul femeii a fost gasit ... citeste toata stirea