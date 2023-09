Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla a sesizat luni Politia, prin apel 112, despre faptul ca o persoana privata de libertate, in varsta de 47 de ani, a fost gasita decedata in baia unei camere.In jurul orei 16, persoana decedata a fost gasita spanzurata in baie, cu un siret, arata gherlainfo.ro.In camera de detentie se mai aflau sapte persoane private de libertate, urmand a se stabili prin administrarea probatoriului implicatiile acestora in comiterea faptei.In urma efectuarii ... citeste toata stirea