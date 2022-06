Detinut in Gherla, condamnat la inchisoare pentru ultraj si incalcarea solemnitatii sedintei dupa ce a injurat judecatorul care-i analiza cererea de liberare conditionata

Un clujean inchis la penitenciarul Gherla a fost condamnat la un an si noua luni de inchisoare cu executare pentru ultraj si incalcarea solemnitatii sedintei de judecata, dupa ce l-a amenintat pe judecatorul care-i analiza cererea de eliberare conditionata, prin videoconferinta.Inculpatul este recidivist si e deja inchis la penitenciarul Gherla. Faptele s-au petrecut la sfarsitul anului trecut, in 29 decembrie, cand a avut loc termenul de judecata a dosarului de liberare conditionata. In ... citeste toata stirea