"Deverseaza apele reziduale si fecalele din fose direct in drumul principal"- Clujenii din Borhanci, acuzati ca nu dau doi bani pe calitatea vietii

Locuitorii cartierului Borhanci din Cluj-Napoca se confrunta cu o problema grava cauzata de deversarile ilegale de ape reziduale si fecale direct pe drumul principal.Aceasta practica, perpetuata de unii cetateni care aleg sa-si goleasca fosele septice direct pe carosabil, pune in pericol sanatatea publica si afecteaza calitatea vietii pentru intreaga comunitate.In plus, temperaturile scazute duc la formarea poleiului si nu putini au fost cei care erau cat pe ce sa fie implicati in accidente ... citește toată știrea