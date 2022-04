Dezamagit de Consiliul Judetean Cluj, Ovidiu Razvan, consilier USR, si-a dat demisia. Motivele: "lipsa motivatiei" si nevoia de "libertate"

Consilierul judetean USR Cluj, Ovidiu Razvan, ales in forul deliberativ judetean in urma cu aproape 2 ani, si-a dat demisia.Se pare ca tanarul politician a fost dezamagit de ce a gasit in politica si nu stia la ce se inhama in 2020, cand a fost pus pe listele USR, un partid care promoveaza tineri ce vor sa aduca schimbarea.Redam mai jos scrisoarea prin care Ovidiu Razvan isi da demisia:"De ziua mea mi-am facut un cadou.Astazi se incheie un capitol important din viata mea, pentru care am ... citeste toata stirea