Dezastru demografic la Cluj, numarul nascutilor vii din februarie a fost cel mai redus intr-o luna din ultimii zece ani.Conform datelor Directiei Judetene de Statistica din Cluj, in februarie - data celor mai recente raportari, de ieri - numarul nascutilor vii a fost, in Cluj, de 428 - cel mai mic intr-o luna din ultimii zece ani. Aceasta in conditiile in care si sporul natural - diferenta intre numarul nascutilor vii si numarul deceselor - a fost in februarie unul dintre cele mai ridicate