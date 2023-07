Dezastru in tot Clujul dupa furtuna din aceasta dupa-masa, in zona Huedinului un copac a cazut peste cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, iar in Gherla acoperisul unui bloc a cazut peste masini.Un echipaj de la Detasamentul Dej al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta actioneaza in Gherla, pe strada Alexandru Vlahuta, unde acoperisul unui bloc a cazut partial peste patru autoturisme, la interventie participa si pompierii voluntari de la SVSU Gherla.In Huedin pompierii au degajat un ... citeste toata stirea