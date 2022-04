Dezastru pe un drum care leaga judetele Alba si Cluj, dupa reabilitarea din toamna. Localnica: "Multumim pentru gropi, noi am facut plantatie de brazi"

Drumul Transursoaia - DN1 R, care face legatura intre comuna Horea, judetul Alba, si Belis, judetul Cluj, peste munte, s-a umplut de gropi. Drumul arata dezastruos, desi a fost abia reabilitat in toamna. Localnicii din cele doua comune au reactionat si au plantat brazi in aceste gropi."Multumim DN1 R Drumurilor Nationale pentru gropi, noi am facut plantatia, comuna Horea si comuna Belis s-au unit pentru a face o noua plantatie!", potrivit unei postari de pe grupul Facebook INFO TRAFIC jud. ... citeste toata stirea