Dezastrul de pe strada Uliului continua! Clujenii vor solutii de la Primaria Cluj: "Ridicati-va din birou! S-a faramitat asfaltul pe suprafete foarte mari"

Dezastrul provocat de alunecarile de teren de pe strada Uliului din Cluj-Napoca pare fara sfarsit. O noua portiune de drum e pe cale sa cedeze, dupa ce, o buna parte a strazii a fost consolidata in urma unor alunecari masive de teren ce au avut loc la inceputul lunii mai.Un clujean care locuieste pe strada Uliului sustine ca asfaltul s-a faramitat si pietrele au iesit la suprafata, in dreptul numerelor 141-145, 124-136, 108-118."V-am sesizat in data de 10.10.24 cu privire la degradarea ... citește toată știrea