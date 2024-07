Dezbatere publica pentru aprobarea PUZ-ului de restructurare urbana a platformei industriale Carbochim

Clujenii sunt invitati la dezbatere publica pentru viitorul mall Carbochim.Primaria Cluj-Napoca organizeaza o dezbaterea publica avand ca tema aprobarea PUZ de restructurare urbana (platforma industriala Carbochim) - Piata 1 Mai - str. Portelanului.Dezbaterea va avea loc joi, 18 iulie 2024, ora 16:00 si se va desfasura in sistem hibrid (fizic - in Sala de Sticla a Primariei Cluj-Napoca - str. Motilor nr. 3 si online, pe platforma Cisco Webex).Persoanele care doresc sa ia cuvantul in cadrul ... citește toată știrea