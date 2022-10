Dezbatere publica pentru refacerea "fetei" cartierului Marasti. Unde e propus un nou parking - FOTO

Cartierul Marasti isi va schimba aspectul intr-un proiect amplu care vizeaza toata Piata Marasti si Aleea Bibliotecii. Primaria Cluj-Napoca anunta o dezbatere publica in care vor fi discutate toate aceste modificari.Bulevardul 21 Decembrie 1989 (pe tronsonul Piata Marasti - strada. Buftea)se pastreaza sensurile de circulatie existente;se elimina o banda de circulatie in directia vest-est (in prezent utilizata ca parcare) si se introduc benzi dedicate transportului public si circulatiei velo;se ... citeste toata stirea