Dezideratele pentru 2025 in urbanismul din judetul Cluj, fixate de arhitectul-sef al judetului

In ultimul an, la sedintele de urbanism, presedintele Alin Tise a facut multe mistouri legate de exigenetele formulate de arhitectul-sef sau de alti specialisti din comisia de urbanism pentru ca viitoare case din Cluj sa respecte la detaliu cerintele din Ghidul de arhiectura specifica dealurilor Clujului, elaborat de Ordinul Arhitectilor din Romania, convins fiind ca acestia nu fac decat sa puna bete in toate investitorilor. Pe parcurs, a ajuns si el sa se pronunte si sa laude case care ... citește toată știrea