Primaria Cluj-Napoca anunta o noua actiune de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Cluj-Napoca si spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice.Actiunea se desfasoara pana in 12 septembrie, intre orele 22:00-06:00, in functie de conditiile meteorologice.Produsele folosite vor fi CYMINA PLUS pentru activitatea de dezinsectie - combatere tantari,VECTOBAC WG pentru activitatea de delarvizare. Produsele mentionate se regasesc in Registrul National al produselor biocide ... citeste toata stirea