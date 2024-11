Dezmat pe o strada din centrul Clujului! Gasti de tineri acuzate ca ,,vandalizeaza tot ce prind" dupa ce consuma alcool

In centrul Clujului, pe strada David Ferenc, mai multi tineri sunt acuzati ca deranjeaza linistea publica si vandalizeaza ,,tot ce prind", in repetate randuri, dupa ce ar consuma alcool de la un magazin din zona.Un clujean a observat, in repetate randuri, mai multi tineri care consuma alcool in spatiul public si distrug fatade, cosuri de gunoi si alte lucruri. Acesta spune si ca adolescentii lasa o mizeride de nedescris dupa ei.In incercarea de a rezolva problema si de a atrage un semnal de ... citește toată știrea