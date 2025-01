Dezmat total intr-un bar din centrul Clujului! Locuitorii din zona sunt revoltati: "Consuma alcool si vomita pe strada/Arunca apa de la mop pe trotuar"

Mai multe persoane care locuiesc pe strada Horea din Cluj-Napoca sustin ca linistea si siguranta lor este pusa in pericol din cauza unui bar din zona.Clujenii sustin ca, de cele mai multe ori, clientii consuma alcool in spatiul public si se cearta in fata trecatorilor.Apoi, cand pleaca din bar, vomita pe strada. Mai mult, la finalul zilei, reprezentantii barului arunca apa pe care au folosit-o la curatarea podelelor direct pe trotuar si pe pista de bicicleta."Pe Horea este un bar care la ... citește toată știrea