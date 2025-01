Dezvoltatorul Stefan Berciu a discutat cu Trump Jr. investitii comune in cele mai importante orase din Romania/ Pregatiri pentru ca lantul hotelier detinut de Trump sa ajunga in Cluj si Bucuresti

Doua proiecte imobiliare pe segmentul de lux ar urma sa se contureze in Romania, in Cluj si Bucuresti, intr-o investitie pe care omul de afaceri Stefan Berciu ar pregati-o in parteneriat cu Eric Trump, spun apropiati ai omului de afaceri roman. Eric Trump este vicepresedinte al Trump Real Estate si cel de-al doilea fiu al presedintelui american Donald Trump, investit in functie saptamana trecuta. Investitia ar viza hoteluri de lux si terenuri de golf.Anuntul a fost facut de un alt om de ... citește toată știrea