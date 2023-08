Andreea, o tanara diagnosticata cu leucemie acuta limfoblastica se afla acum in ingrijirea Institutului Oncologic Cluj Napoca si are constant nevoie de transfuzii de sange. Gherman Maria Andreea are nevoie disperata de ajutor, iar numarul donatorilor este foarte mic in comparatie cu nevoile spitalelor.Un tanar a lansat un apel la donare de sange pe o retea de socializare."Hai sa fim sprijinul pentru Gherman Maria Andreea, o tanara aflata intr-o lupta dificila. Diagnosticata cu leucemie acuta ... citeste toata stirea