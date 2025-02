Diana, tanara care a murit in accidentul din Campia Turzii, era mama a doi copii. Martorii spun ca soferul de 19 ani din cealalta masina facea liniute

Se indrepta spre casa la cei doi copii ai sai, de doar doi si opt ani, dar Diana nu a mai ajuns la ei niciodata. Drumul tinerei mamici a fost intrerupt brusc in municipiul Campia Turzii, aproape de miezul noptii.Masina in care se afla femeia a fost izbita in plin de un sofer de 19 ani, care ar fi intrat in depasire. Autoturismul condus de Diana a fost apoi proiectat intr-un autovehicul stationat pe partea ... citește toată știrea