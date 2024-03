Dieta Carpato-Danubiana, recomandata de Federatia Romana de Diabet, testata de UBB/Rectorul Daniel David spune ca se va inscrie in studiu/In 2025 se vor face recomandari de alimente sanatoase, inclusiv de politici publice pentru scoli

Proiectul este initiat de Centrul National de Competente in Stilul de Viata Sanatos fondat de Academia Romana si de UBBMed si este lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Obezitatii.Centrul National de Competente in Stilul de Viata Sanatos are ca obiectiv in cadrul proiectului "sa asigure validitate stiintifica avansata si sa puna acest model intr-un context bio-psiho-social prin care sa fie mai usor de implementat si asimilat pe scara larga si sa fie promovat de specialistii in domeniu si in ... citește toată știrea