"La patru ani de la depunere, Parlamentul a aprobat proiectul USR care vine sa acopere un vid legislativ din Codul penal, este vorba de incriminarea unei fapte care a luat amploare mai ales in ultimii 10-15 ani. Nu putine au fost cazurile in care partenerii isi fac unul altuia, in viata de cuplu, fotografii si filmari inadecvate publicarii si, ulterior, la despartire, materialele sunt postate pe internet, in scop de razbunare. Efectele unei asemenea fapte pot fi foarte grave, de la afectarea ... citeste toata stirea