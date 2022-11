Digi 24: Cine este Ben Toma, romanul plecat din Cluj care a ajuns liderul republicanilor din Arizona si nu crede in conspiratiile lui Trump

Ben Toma este un politician republican american de origine romana, aflat la al patrulea mandat in legislativul statului Arizona. Este statul in care Joe Biden l-a invins "la mustata" pe Donald Trump in 2020 si unde la alegerile din acest an au aparut probleme care l-au facut pe Donald Trump sa acuze din nou fraude electorale. Politicianul plecat din Cluj are insa o abordare mai pragmatica si se ghideaza dupa un dicton invatat in politica americana. Ben Toma a povestit pentru Digi24.ro cum se ... citeste toata stirea