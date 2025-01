Digitalizarea serviciilor publice continua in Cluj! Zeci de mii de clujeni au optat pentru carti electronice de identitate

Zeci de mii de clujeni au optat pentru carti electronice de identitate in perioada 2 august 2021 si pana in 31 decembrie 2024.Mai exact, potrivit Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor (DJEP) Cluj, 29.937 de carti electronice au fost emise in total in perioada mai sus mentionata.Dintre acestea, 19.950 de acte au fost emise de Directia de Evidenta a Persoanelor din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca. Totodata, DJEP a reusit eliberarea, din data de 2 august 2022, data la care a ... citește toată știrea