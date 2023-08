Un tanar a fost prins in flagrant, in timp ce comercializa droguri de mare risc, in proximitatea spatiului de desfasurare a unui festival de muzica in municipiul Cluj-Napoca, asupra sa fiind gasite 10 tablete de ecstasy si cantitatea de 5 grame 3-CMC, anunta DIICOT.La data de 05.08.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub ... citeste toata stirea