Din acest an la Turda se va organiza "Gala excelentei" si premierea elevilor si spotivilor cu rezultate deosebite obtinute in perioada 2021-2022

Consiliul Local Turda a aprobat organizarea in anul 2022 a evenimentului "Gala excelentei". Se vor premia elevii si spotivii cu rezultate deosebite obtinute in perioada 2021-2022.Sumele aferente acordarii premiilor se vor asigura din sponsorizari incasate cu aceasta destinatie.Proiectul a fost votat cu 12 voturi, 7 consilieri locali abtinandu-se de la vot.Autoritatile si Institutiile Publice pot acorda premii pentru elevii si sportivii care au obtinut performante deosebite in plan ... citeste toata stirea