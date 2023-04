actualdecluj.ro a obtinut extrasul motivarii masurilor preventive luate in cazul lui Traian Onuc, arestat de la inceputul anului in alt caz de tepe imobiliare, si a acolitului sau, Petru Jascau.Cei doi sunt cercetati intr-un dosar de inselaciune in forma continuata dupa ce ar fi pacalit doi soti sa le dea economiiile de o viata, dupa ce au muncit 15 ani in Spania, promitandu-le fals un apartament de 75 de metri patrati, in Cluj-Napoca, la suma de 65.000 de euro.In motivarea instantei se ... citeste toata stirea