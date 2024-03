Din cauza geloziei, un barbat cu un cutit a incercat sa intre peste fosta sa concubina, in Marasti; a fost imobilizat de jandarmi, chemati de urgenta de aceasta.Pe fondul geloziei, un barbat din Cluj-Napoca a venit inarmat cu un cutit la domiciliul fostei partenere de viata, conflictul fiind aplanat de jandarmi. S-a intamplat aseara, cand in urma unui apel la numarul de urgenta 112 privind tulburarea ordinii si linistii publice un echipaj de jandarmerie aflat in misiune a fost directionat de ... citește toată știrea