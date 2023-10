Pedro, un catel lovit de o masina si care nu-si poate folosi picioarele din spate, are nevoie de ajutor. Alina a vazut postarea unui clujean si s-a dus rapid cu masina la Turda pentru a vedea cum poate ajuta."Azi-noapte am vazut un video cu Pedro tragandu-si picioarele printr-o benzinarie. Am cautat ajutor si am dat fuga pana in Turda, pentru a-l prelua. Un catel al nimanui, paralizat.Personalul benzinariei spune ca acolo isi facea veacul de cel putin 5-6 ani. Disparuse cateva zile si a ... citeste toata stirea