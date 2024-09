Din Inima Comunitatii Clujene: VLG Cables Romania Lansarea Noului Brand

O decizie curajoasa luata intr-un mic oras din Transilvania, completata de multa munca si pasiune a transformat o afacere de familie intr-un lider national in industria de cabluri.Totul a inceput in anul 2000, cand familia Domocos a decis sa isi urmeze visul de a construi in Transilvania o afacere. La acea vreme, Domocos Alexandru, fondatorul VLG Cables Romania, a vazut oportunitatea de a aduce pe piata cabluri de inalta calitate, intr-o perioada in care infrastructura Romaniei incepea sa se ... citește toată știrea