Din pictor a ajuns "traficant international de droguri". Cazul tanarului condamnat la Cluj pentru ca a intrat in tara cu 35 de grame de frunze de coca

Tanarul pictor Matei Pacurar a fost condamnat la Cluj la trei ani, doua luni si zece zile de inchisoare in prima instanta, pentru ca in urma cu trei ani a adus din Argentina patru pliculete cu frunze de coca pe care voia sa le foloseasca in arta sa. Reporterii Libertatea au refacut filmul "unui cosmar absurd" pe care-l traieste artistul de 26 de ani acuzat de "trafic international de droguri".Cand a plecat din Buenos Aires, a luat o valiza mare in care si-a impachetat viata din ultimele luni. ... citeste toata stirea