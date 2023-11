Emil Boc declara in anul 2021 ca municipiul Cluj-Napoca isi asuma parcursul de "oras verde", iar directia este una clara "orasul sa fie redat oamenilor si mai putin masinilor". Cu toate acestea, europarlamentarul Nicu Stefanuta sustine ca Primaria Cluj pacaleste clujenii, dar si Europa cu situatia spatiilor verzi amenajate, care sunt incluse in Registrul spatiilor verzi.Stefanuta spune ca Primaria ar umfla cifrele, incluzand in numarul spatiilor verzi pe cap de locuitori, cimitirele, dar si ... citeste toata stirea