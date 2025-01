Directia de Protectie a Copilului din Cluj recruteaza asistenti medicali profesionisti, avertizeaza ca rata abandonului copiilor este "in continua crestere" in Cluj.Astfel, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) din Cluj a anuntat ieri ca a deschis zece posturi de asistenti maternali profesionisti. "Din pacate, rata abandonului copiilor este in continua crestere atat in tara cat si in judetul Cluj. De aceea, noi ... citește toată știrea