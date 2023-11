Directia Generala Anticoruptie anunta azi ca doi agenti de politie din Cluj au fost condamnati la inchisoare cu executare, asa cum actualdecluj.ro a informat in exclusivitate in urma cu doua zile.In 3 noiembrie Tribunalul Cluj a dispus condamnarea a doi agenti de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual la pedeapsa de 5 ani si 3 luni inchisoare, respectiv la pedeapsa de 4 ani inchisoare, ... citeste toata stirea