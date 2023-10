David Ciceo, directorul general al Aeroportului International Avram Iancu Cluj a participat in calitate de membru, la sedinta Comitetului de Conducere al Consiliului International al Aeroporturilor - regiunea Europa (ACI Europe) care a avut loc la Bruxelles (Belgia), in data de 19 Octombrie 2023.Principalele teme de discutie au punctat aspecte legate de:Evolutia traficului de pasageri, influentat de actualul context geopolitic, blocajele de pe piata muncii, lipsa personalului specializat in ... citeste toata stirea