Directorul Muzeului de Arta din Cluj, in patrimoniul caruia se afla bustul imparatesei Sissi amplasat in urma cu mai bine de o suta de ani pe Cetatuie acuza ca singurul motiv pentru care monumentul nu e reabilitat e lipsa de bunavointa a autoritatilor."Ce-ar fi o minima investitie in refunctionalizarea monumentului si a promenadei de la Belvedere (Fellegvar), cu Sissi (Erzsebet kiralyne) la loc de cinste si in prelungirea ... citește toată știrea